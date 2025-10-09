Верес рассказал об одной из лучших тактик оккупантов, которую они сейчас применяют.

Оккупанты на фронте сейчас "прогрессивные" и несколько раз в месяц делают что-то новое.

Об этом в интервью "Телевидению Торонто" рассказал Герой Украины, подполковник Кирилл Верес, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2". Он отметил, что россияне стали прогрессивными и раз или два в месяц делают что-то новое.

"Сейчас у врага одна из лучших тактик, которая может у него быть: малыми пехотными группами. Или на мопедах", - сказал он.

Видео дня

Военнослужащий рассказал, что на их участке фронта мотоциклы оккупантам успеха не приносят. "А вот тактика пехотных групп - да, приносит. Но не потому, что они хорошие. Нас мало, нас просто гораздо меньше", - пояснил Верес.

Ситуация на фронте: новости

Как сообщалось, Николай Волохов, командир группы "Терра" в составе 3-го Армейского корпуса отмечал, что россияне пытаются использовать остатки "зеленки", чтобы получить преимущество на фронте.

В то же время Силам обороны Украины важно выдержать это наступление врага, поскольку ухудшение погодных условий пойдет на пользу именно украинским защитникам.

Вас также могут заинтересовать новости: