Ведущая в очередной раз заинтриговала поклонников.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк впервые публично отреагировала на заявление продюсера Юрия Никитина о том, что он хотел бы создать с ней совместный музыкальный проект.

"Я очень люблю Лесю Никитюк. И если бы я что-то хотел с кем-то сделать, то это с ней. Потому что она, кроме того, что очень серьезная медийная фигура, она на самом деле очень талантливая певица. Не прикольная певица, а очень серьезная", - заявил на днях Никитин в новом интервью.

По слова продюсера, он общался об этом с Никитюк, но еще до рождения ребенка.

"Сейчас я понимаю степень загруженности… но я надеюсь, что у нас может что-то получиться, потому что она невероятно талантливый человек", - констатировал Никитин.

Ведущая отреагировала на это в своем Instagram в stories. Она выложила видео данного заявления продюсера и написала:

"Легендарный продюсер Юрий Никитин. Очень интересное интервью и предложение".

Напомним, ранее Леня Никитюк рассекретила, с кем оставляет маленького сына, пока работает.

"Я человек легкий, поэтому у меня все легко. Удачно соединила материнство со съемками, хотя и волновалась по этому поводу", - рассказывала она.

