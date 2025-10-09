Верес частично соглашается с таким разрешением, но есть важный нюанс.

В вопросе разрешения на выезд из Украины ребят в возрасте 18-22 года нужно помнить, что это будущий мобилизационный ресурс.

Об этом в интервью "Телевидению Торонто" сказал Герой Украины, подполковник Кирилл Верес, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

Видео дня

Отвечая на вопрос о разрешении на выезд за границу для мужчин в возрасте 18-22 года, Верес отметил, что он с этим "и соглашается, и не соглашается".

"18-летних - возможно, да, это правильно", - сказал он и добавил, что в отношении старших ребят здесь не согласен, ведь они впоследствии могли бы заменить других военных на фронте или же просто в целом пополнить войско.

"Это будущий мобилизационный ресурс... Когда кто-то принимал это решение, я бы спросил, когда у нас закончится война? Если через год, через полгода, - открыть ворота на всю катушку. Если через пять, - давайте подумаем, надо поговорить", - высказал мысль комбриг.

Разрешение на выезд за границу мужчин 18-22 лет

Как сообщал УНИАН, ранее Федор Вениславский, народный депутат от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки отметил, что разрешение на выезд из Украины для мужчин в возрасте 18-22 года на мобилизационные процессы не влияет.

Он пояснил, что мобилизационный возраст начинается с 25 лет. Соответственно, никакие мобилизационные процессы под угрозой не находятся.

Вас также могут заинтересовать новости: