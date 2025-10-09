Драйверами роста аварийности в региональной авиации РФ считают старение не только самолетов, но и пилотов.

В России растет количество авиационных происшествий, а также увеличивается количество пассажиров и членов экипажей, которые погибают во время эксплуатации воздушных судов. Об этом сообщает The Moscow Times.

Издание приводит данные российского Ространснадзора (Федеральная служба по надзору в сфере транспорта), согласно которым количество авиапроисшествий в прошлом году выросло до 17 против восьми в 2023-м, тогда как количество погибших увеличилось до 37 против 12.

С начала 2025 года было зафиксировано четыре авиационных происшествия, в том числе две аварии и две катастрофы, в результате которых погибли 53 человека.

Видео дня

В России объясняют такую динамику "нарушениями воздушного законодательства, допускаемыми коммерческими авиакомпаниями". По их словам, авиаперевозчики не соблюдают обязательные требования по техническому обслуживанию самолетов, а персонал компаний не проходит должной подготовки.

Из-за роста авиапроисшествий российские власти решили проверить 51 региональную авиакомпанию, среди которых "Азимут", "Алроса", "Аврора", "Ижавиа" и "ИрАэро".

"Из-за санкций пострадал сегмент региональных и местных воздушных перевозок после выбытия парка западной техники, но проблемы наблюдались и до этого", - отметил основатель сервиса по безопасности полетов RunAvia Андрей Патраков.

Нагрузка легла на старые советские самолеты Ан-2 и Ан-24, а также на вертолеты типа Ми-8.

Впрочем, проблемы связаны не только со старой авиатехникой, ведь РФ сталкивается еще и со старением пилотов.

"Молодежь не приходит летать на 50-летних судах, а старые кадры естественным образом покидают отрасль", - жалуются россияне.

Усугубляет ситуацию то, что РФ не производит запчасти для давно снятых с производства советских самолетов, а ремонт воздушных судов выполняют, полагаясь на детали со старых складов или с законсервированных судов.

Кризис российской гражданской авиации

Ранее в Службе внешней разведки Украины сообщили, что к 2030 году РФ потеряет почти половину своего гражданского авиапарка. Специалисты считают, что из парка перевозчиков выбывают 109 иностранных крылатых машин, а также 230 советских самолетов, которым 40-60 лет. Также россияне вынуждены будут списать более 200 вертолетов, большинство из которых являются машинами российского производства.

Причиной этого называют санкции, из-за которых Москва оказалась отрезанной от импорта новых самолетов, а также запчастей и технического обслуживания.

В свое время Россия делала ставку на строительство собственных гражданских самолетов (ключевые проекты реализуются и сейчас), но эти планы де-факто потерпели полное фиаско. Специалисты подсчитали, что РФ построила в 15 раз меньше авиалайнеров, чем планировала.

Вас также могут заинтересовать новости: