Несмотря на множество разнообразных и вкусных рецептов супов в интернете, не все супы одинаково питательны и сытны. Портал verywellhealth.com называет семь вкусных и полезных супов, которые помогают стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать чувство сытости.

1. Чечевичный суп

Чечевичный суп — один из самых сытных супов на растительной основе благодаря сбалансированному содержанию белка и клетчатки.

Чечевица хорошо впитывает ароматы, создавая сытную основу, которая прекрасно сочетается с овощами, травами и специями. Попробуйте её с овощным бульоном и такими овощами, как морковь, лук, цуккини, чеснок и картофель. Благодаря медленному перевариванию, чечевица помогает стабилизировать уровень сахара в крови и поддерживать чувство сытости.

2. Суп из чёрной фасоли

Суп из чёрной фасоли — насыщенный, кремообразный и богатый питательными веществами, которые помогают утолить голод. Исследования показывают, что чёрная фасоль богата белком и клетчаткой, что замедляет пищеварение и дольше сохраняет чувство сытости.

Фасоль также содержит минералы, такие как железо и магний, которые способствуют выработке энергии и здоровой работе мышц.

3. Куриный суп

Куриный суп сочетает в себе постный белок с разнообразными овощами, богатыми клетчаткой, создавая сбалансированное и сытное блюдо. Курица обеспечивает организм энергией и помогает восстанавливать мышцы, а овощи добавляют объем, витамины и антиоксиданты без лишних калорий. Легкий бульон обеспечивает водный баланс, не перегружая организм, что делает его отличным выбором для сытного ужина или легкого ужина в будний день.

4. Томатный суп с белой фасолью

Томатный суп с белой фасолью предлагает сбалансированный вкус, сочетающий в себе сытность и полезные свойства. Помидоры богаты ликопином — антиоксидантом, поддерживающим здоровье сердца, а кремообразная белая фасоль обогащает блюдо белком и клетчаткой, утверждается в статье в журнале Journal of Nutrition and Metabolism.

5. Овощной суп с киноа

Киноа богата белком, клетчаткой, антиоксидантами и широким спектром витаминов и минералов.

Жесткая текстура вареной киноа добавляет насыщенности каждому кусочку. Кроме того, овощной суп с киноа не содержит глютена и его легко приготовить с использованием любых сезонных продуктов.

6. Мисо-суп с тофу

Ферментированная паста мисо содержит полезные для кишечника пробиотики и обеспечивает насыщенный вкус, а мягкие кубики тофу – белок, который вас насытит.

Морские водоросли, – это натуральный источник йода, поддерживающий здоровье щитовидной железы и общий уровень энергии, утверджают исследования. Хотя суп мисо часто подают в качестве закуски, он легко может стать полноценным блюдом – просто жобавьте коричневый рис или лапшу соба.

7. Суп из перловки и грибов

Ячмень, цельное зерно, богатое растворимой клетчаткой, замедляет пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает его разумным выбором для длительного ощущения сытости. В свою очередь грибы придают ему насыщенный вкус, а аткже содержат антиоксиданты, витамины группы B и минералы, такие как селен, которые поддерживают здоровье иммунитета.

