Киевсовет выделяет дополнительные 4 млрд грн на потребности воинских подразделений, а также увеличивает помощь ветеранам и семьям защитников. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня Киевсовет должен увеличить помощь военным. В частности, выделить и распределить средства (около 4 млрд грн), которые депутаты предусмотрели на программу "Защитник Киева" на прошлой сессии. Также планируем внести изменения в программу "Поддержка киевлян-Защитников и Защитниц" – увеличить расходы на выплаты семьям погибших защитников, пропавших без вести, а также семьям тех, кто находится в плену", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что помощь ветеранам и семьям военных увеличивается на 210 млн грн.

"В этой сумме также предусмотрены средства на компенсацию приобретения автомобиля участникам боевых действий. На переоборудование жилья для наших ветеранов, которые получили ранения и передвигающихся на инвалидной коляске. А также – на компенсацию за протезирование глаз и слухопротезирование", - рассказал мэр.

Кличко подчеркнул, что эти предложения были согласованы с ветеранским сообществом. И решения учитывают запросы ветеранов и их потребности.

Как сообщалось, всего с начала года Киев выделил на потребности защитников почти 11 млрд грн.