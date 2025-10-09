Женщина точно не ожидала таких последствий от письма.

Однажды миллиардер Джефф Безос, руководитель Amazon, получил по электронной почте письмо от сотрудницы одного из складов компании, в котором она жаловалась на проблемы с выплатой зарплаты. И, как пишет www.unilad.com, женщина получила от Безоса ответ, который ее действительно шокировал.

Тара Джонс была на больничном и должна была получить зарплату в размере 540 долларов. Однако она обнаружила, что бухгалтерия не досчитала ей 90 долларов.

Когда ситуация повторилась, она решила взять ситуацию в свои руки и отправила личное письмо тогдашнему генеральному директору компании Безосу.

В письме Джонс жаловалась: "Я задолжала по счетам, и всё потому, что отдел оплаты труда допустил ошибку. Я плачу, когда пишу это письмо".

Однако женщина понятия не имела, к чему в результате приведет ее жалоба. Её письмо послужило поводом для расследования, проведённого по всей компании, в результате которого выяснилось, что 179 других работников склада получали заниженную зарплату около 18 месяцев.

Один из сотрудников, пострадавших от ошибки, рассказал, что у него конфисковали машину, в то время как другие утверждали, что их уволили после того, как программа зафиксировала их больничный как отсутствие на работе. В то же время записи врачей таинственным образом "исчезали" из системы.

Представители Amazon в ответ сообщили, что провели аудит, чтобы убедиться, что сотрудники получили зарплату. "Ннасколько нам известно, не было никаких нерешённых проблем. Благодаря мерам контроля, которые мы внедрили за последние 18 месяцев, менее одного процента сотрудников столкнулись с проблемами, находясь в оплачиваемом отпуске", - сообщили они.

