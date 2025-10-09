Дмитрий Комаров в новом сезоне 'Мир наизнанку. Украина' покажет эксклюзивные кадры борьбы за небо

Самый большой эксклюзив ждет зрителей уже в первом выпуске.

Дмитрий Комаров возвращается с новым сезоном документального исследовательского тревел-проекта "Мир наизнанку. Украина". Премьера уже в эту пятницу, 10 октября, в 18:00 на "1+1 Украина".

В новом сезоне самый опытный путешественник страны будет открывать Украину такой, какой мы часто ее не видим. Дмитрий Комаров продолжает поиски формулы силы украинцев. Интересные эксперименты, новые открытия и авторский стиль журналиста - это то, без чего "Мир наизнанку" невозможен. Как и без эксклюзивных репортажей.

Так, в новом сезоне впервые в "Мире наизнанку" покажут эвакуационный поезд - тот самый спасательный рейс, о котором много известно, но его никогда не показывали раньше. Также Дмитрий Комаров покажет, как работает харьковский метрополитен изнутри - место, где жизнь продолжается даже во время обстрелов и которое стало едва ли не самым надежным укрытием харьковчан в последние годы. Там журналист проведет смелые эксперименты, на которые решится не каждый. Например, Дмитрий покажет, как выжить в случае падения на рельсы. Также в выпусках журналист познакомится с настоящими долгожителями Украины и на собственном опыте узнает, как продлить жизнь и можно ли повлиять на свой биологический возраст.

Но самый большой эксклюзив ждет зрителей уже в первом выпуске. Он будет посвящен тем, без кого украинцы не представляют ни одного дня сегодня, - охранникам неба или силам противовоздушной обороны. Мы живем в реальности, где сигнал сирены стал частью повседневной жизни. Только за 2024 год враг выпустил в направлении Украины почти 8 тысяч дронов-камикадзе. Но как выглядит эта борьба вблизи - прямо с вертолета, собирающего шахеты, или с командного пункта, где происходит координация действий? Кто те люди, которые ежедневно выходят защищать украинское небо? То, что раньше оставалось за кулисами официальных сводок, впервые это покажут в "Мире наизнанку".

Живые репортажи во время реальной боевой работы, комментарии военного командования, истории тех, кто сбивает шахеты и ракет - все это уже в первых выпусках.

"Мы привыкли к сигналам тревоги и массированным атакам. Мы всегда надеемся на надежную работу ПВО, на утро мы смотрим официальные сводки и живем дальше. Но после этого репортажа я в утренних цифрах уже вижу не просто статистику, а истории тех, кто создает нам этот щит и защищает нас. За каждой сбитой ракетой или шахедом стоят конкретные люди. Теперь каждый раз после массированных атак я вспоминаю этих ребят и пишу им смс "Как вы?"",- рассказал Дмитрий Комаров.

Все съемки осуществлены с соблюдением требований безопасности и согласованием с военным командованием. Во время работы над проектом не разглашалась никакая информация, которая могла бы повредить обороне или раскрыть местоположение сил ПВО.

Реально ли создать ПВО, которая будет эффективной на все 100%? Зрители узнают уже в первых выпусках сезона. Не пропустите премьеру нового сезона "Мир наизнанку. Украина" уже в эту пятницу в 18:00 на "1+1 Украина".

