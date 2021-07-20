Правоохранители задержали заключенного Сергея Кутафина, сбежавшего сегодня из Одесского следственного изолятора.
Об этом сообщили в Нацполиции в Одесской области.
"Злоумышленника задержали в Малиновском районе города - он скрывался в хозяйственном помещении во дворе своей знакомой. Специальную полицейскую операцию "Сирена" сняли", - сказано в сообщении.
Сейчас задержанный находится в отделе полиции. Как отмечается, кроме уже назначенного судом наказания за кражу, он теперь будет отвечать и за побег из-под стражи по ч. 1 ст. 393 Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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По неофициальным данным, Кутафин сбежал с территории изолятора во время прогулки: проник в хозяйственный двор, откуда попал на улицу, преодолев несколько спецограждений.
Напомним, сегодня из Одесского следственного изолятора сбежал заключенный - 41-летний Сергей Кутафин. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 185 (кража) УКУ.
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