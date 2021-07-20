Известно, что беглец был осужден за кражу.

Из Одесского следственного изолятора сбежал заключенный, полиция ввела в действие план "Сирена".

Об этом сообщает "Думская", ссылаясь на информацию из полиции. Побег состоялся в 14:18.

По имеющимся данным, беглец – Кутафин Сергей Александрович 1980 года рождения, осужденный за преступление, предусмотренное частью 3 ст. 185 УК Украины (кража). Был одет в темно-синие шорты, торс голый.

Как сообщает Telegram-канал XYDESSA, при побеге велась стрельба.

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Ранее сообщалось, что сбежавшего из Гейковской психоневрологической больницы Ивана Евсейчева, убившего медбрата ножкой стула, задержали.

Мужчина все это время прятался в одном из домов села Зелёное, рядом с Ингульцом, откуда его и вытащили правоохранители.

18 июля в Гейковской областной психоневрологической больнице под Кривым Рогом нашли мертвым медбрата. В полиции сообщили, что пациент забил до смерти 54-летнего медработника предположительно стулом.

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Автор: Дмитрий Захаров