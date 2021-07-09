Полиция Харькова объявила о розыске гражданина Турции, который сбежал из зала апелляционного суда после объявления меры пресечения.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.
Преступник выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.
"47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль", - сказано в сообщении.
В полиции сообщили приметы беглеца:
- рост более 185 см;
- крепкого телосложения;
- короткие волосы;
- был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.
В Харькове объявили операцию "Сирена".
Местный Telegram-канал Труха сообщает, что его должны были снять с домашнего ареста, чтобы экстрадировать в турецкую тюрьму. Он находится в международном розыске за мошенничество в Германии.
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