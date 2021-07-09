Преступник выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.

Полиция Харькова объявила о розыске гражданина Турции, который сбежал из зала апелляционного суда после объявления меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Преступник выбежал на улицу и скрылся в автомобиле, который ждал его под зданием.

"47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неустановленный автомобиль", - сказано в сообщении.

В полиции сообщили приметы беглеца:

рост более 185 см;

крепкого телосложения;

короткие волосы;

был одет в черную футболку, синие джинсы и кроссовки.

В Харькове объявили операцию "Сирена".

Местный Telegram-канал Труха сообщает, что его должны были снять с домашнего ареста, чтобы экстрадировать в турецкую тюрьму. Он находится в международном розыске за мошенничество в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора