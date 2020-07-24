Прошли сутки: стали известны детали спецоперации по розыску злоумышленника на Полтавщине (видео)

Поиски осуществляют сотни правоохранителей, задействованы вертолеты и квадрокоптеры.

Больше суток на Полтавщине продолжается спецоперация по поиску злоумышленника, правоохранители со вчерашнего дня ищут вооруженного 32-летнего мужчину. Накануне во время задержания он угрожал взорвать гранату и схватил копа, а после переговоров согласился обменять заложника на полковника полиции Виталия Шияна.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Нападавшим оказался местный житель. Он уже имел проблемы с законом - в частности, за грабежи и наркотики. Злоумышленник скрылся на авто, удерживая заложника и даже смог беспрепятственно выехать из Полтавы. Через несколько часов полковника полиции он отпустил, бросил автомобиль и убежал в лесопосадку.

Правоохранители работают уже больше суток и ни на минуту не прекращают поиски. Журналистов на место проведения операции не допускают, поскольку боятся, что они каким-то образом косвенно, сами того не ведая, смогут помочь преступнику и выдать точное место пребывания правоохранителей.

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Правоохранители работали всю ночь, летали вертолеты и полицейские ходили с тепловизорами, были кинологи с собаками. Они прочесывали большую территорию, заходили в каждый заброшенный дом.

Сегодня утром состоялось совещание среди руководства правоохранителей Полтавщины. Там присутствовали представители Нацполиции, Нацгвардии, СБУ, взрывотехнической службы. Они решили, что территорию поиска нужно несколько расширить.

Сейчас они начали применять квадрокоптеры. Сейчас задействовано около 300 правоохранителей.

Соседи Романа Скрипника заявили, что он довольно хороший человек и имеет хороших родителей, но имеет вспыльчивый характер.

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