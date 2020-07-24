Захват авто в Полтаве: в МВД объяснили, почему позволили убежать преступнику

Захваченный в заложники полковник Шиян посчитал, что отпустить злоумышленника будет самым оптимальным вариантом.

Решение о том, отпустить ли злоумышленника или нейтрализовать его в машине, принималось непосредственно полковником Шияном, который был в заложниках у полтавского преступника.

Об этом Громадському радио рассказал директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

Сейчас злоумышленника разыскивают на Полтавщине вблизи села Большой Байрак. По предварительным данным, преступник может скрываться в полях и лесополосах. Район поиска - около нескольких сотен гектаров.

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«Скрипнику не дали убежать - ему дали попробовать исчезнуть, но на это была причина - у злоумышленника была граната, которую он угрожал применить, что повредило бы и ему, и окружающим. Поэтому лучше пусть теперь в лесах проходит операция по его поиску, чем он применил бы гранату. Решение принималось на месте полковником Шияном - позволить ли злоумышленнику уйти и задерживать его потом в другом районе, или пытаться нейтрализовать его непосредственно в машине. Это ответственность полицейского, который находился вместе с ним. Полковник выбрал такой оптимальный вариант», - объяснил Шевченко.

По словам Шевченко, правоохранители провели беседы с жителями близлежащих сел и попросили их не выходить из домов и не контактировать с незнакомцами. В случае появления подозрительных незнакомцев жителям сказали сообщать в полицию. Правоохранители надеются, что злоумышленник не возьмет в заложники никого из жителей населенного пункта.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

К поискам злоумышленника привлечены полицейские, нацгвардейцы, кинологи с собаками, специалисты с квадрокоптерами, вертолет.

Создан оперативный штаб в составе работников прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ в области.

Прокуратура Полтавской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников, хранения боеприпасов без предусмотренного законом разрешения (ст. 348, ст. 349, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

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