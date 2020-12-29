Самоубийцу обнаружил его младший брат.

В Тарутинском районе Одесской области 15-летний подросток совершил самоубийство, порезав себя ножом.

Читайте такжеВ Киеве на вокзале грабитель порезал парня ради часов и 650 гривень (фото)Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вечером 28 декабря 15-летний пострадавший был обнаружен в своей комнате. Обнаружил подростка его младший брат.

«Мальчик немедленно позвал на помощь мать, а она – врачей. Несмотря на все их усилия, спасти пострадавшего, у которого были ножевые ранения живота, не удалось: он умер от острой кровопотери», - сказано в сообщении.

Семья погибшего по месту жительства характеризуется положительно. По словам родственников, в их семье конфликтов не было, и намерений покончить жизнь самоубийством подросток не высказывал.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Тарутинского отделения полиции.

Открыто производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Вам может быть интересно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Лариса Козовая