В воинской части, где служил 20-летний нацгвардеец, расстрелявший военный караул, было два случая самоубийства.

Нацгвардеец Артемий Рябчук не обращался по поводу неуставных отношений в его воинской части №3021.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. командующего Национальной гвардии Юрий Лебедь на заседании комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

"Он (Рябчук – УНИАН) не обращался к командованию батальона, роты или командования части с какими-то требованиями или с тем, что его как-то унижают, на него давят. Он не обращался на горячую линию - есть такая горячая линия в Нацгвардии, и там достаточно много обращений, в том числе и от военнослужащих срочной службы", - рассказал Лебедь.

На уточняющий вопрос депутатов, были ли такие обращения Рябчука по поводу неуставных отношений не в отношении его лично, а в отношении его коллег по службе Лебедь ответил: "По той информации, что я имею, не было".

И. о. командующего НГУ подтвердил, что в воинской части, где служил Рябчук, было два случая самоубийства, и они произошли раньше.

"Не было зафиксировано там неуставных отношений. Было два случая самоубийств - один в 2017 году, а второй - в 2018", - сказал он.

Читайте такжеКровавая бойня в Днепре: комиссия МВД выявила "дедовщину" в части, где служил РябчукЛебедь сообщил, что в 2020 и 2021 годах фактически все командование воинской части №3021 было изменено, там остался лишь заместитель командира части по вооружению и технике.

Ранее УНИАН уже сообщал, что солдат Рябчук рассказал, почему устроил кровавую бойню. "Днепровский стрелок" признался, что у него лопнуло терпение.

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