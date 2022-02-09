На допросе "днепровский стрелок" признался, что он устал терпеть несправедливость.

Артемий Рябчук, устроивший кровавую бойню в Днепре, рассказал, почему он взялся за оружие. Солдат признался, что он устал терпеть несправедливость.

Об этом "днепровский стрелок" говорил на допросе, эксклюзивное видео с его фрагментом появилось в ТСН.

Рябчук рассказал, что он был в плохом настроении. Солдат-срочник чувствовал злость и несправедливость. В тот день терпение лопнуло.

"У меня ужасное было состояние, настроение. Злость, несправедливость. Я уже просто терпел, терпел, терпел и...", - признался нацгвардеец.

Он не закончил свою историю, однако согласился, когда услышал вопрос, устал ли он терпеть.

Читайте такжеАдвокат "днепровского стрелка" требует признать его потерпевшим: "У него есть сожаление"Однако что именно возмущало Рябчука и почему он чувствовал злость и несправедливость, солдат не рассказал.

Стрельба на "Южмаше" - подробности

Напомним, в Днепре 27 января рано утром на территории Южного машиностроительного завода Артемий Рябчук, который был привлечен к охране объекта, расстрелял сослуживцев.

Жертвами бойни в областном центре стали пять человек, в частности, работница "Южмаша", а еще пятеро – получили ранения. В том числе была ранена 22-летняя Жанна Шарова, в нее попали три пули.

Рябчук скрылся с места преступления, а затем сам сдался. На заседании суда, которое состоялось 28 января, нацгвардеец признал вину и извинился. Позже злоумышленник отказался от своих показаний.

Сегодня стало известно, что комиссия МВД обнаружила "дедовщину" в части, где служил Рябчук.