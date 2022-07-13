Собаку отправили на реабилитацию. Она не может самостоятельно передвигаться.

В Малыне Житомирской области неизвестный изнасиловал собаку. Животное получило серьезные травмы и не может самостоятельно передвигаться.

Об этом сообщают зоозащитники UAnimals.

Местные жительницы нашли травмированную собаку. Животное не могло самостоятельно передвигаться. Женщины отвезли животное к ветеринару, который установил, что ее изнасиловали.

"Собака имела рваные раны в области поясничного отдела позвоночника и промежности. Они были получены около двух недель в результате физической расправы. Из-за травм животное не может передвигаться самостоятельно", - говорится в сообщении.

UAnimals обратились в Национальную полицию Житомирской области с заявлением о совершении уголовного преступления и требованием безотлагательно начать досудебное расследование.

Сейчас собака, которую назвали Сарой, находится на лечении. Зоозащитники перевели на ее реабилитацию 5000 гривен. Отмечается, что лечение и восстановление, к сожалению, продлятся долго.

"С жестокости к животным начинается жестокость к людям. Мы очень хотим, чтобы тот, кто поступил так с Сарой, был наказан и ответил за свой бесчеловечный поступок", - отмечают активисты.

Как сообщал УНИАН, в Днепре военный на АЗС расстрелял собаку. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка.

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