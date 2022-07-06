Убийцу животного передадут в военную службу правопорядка, отметил глава Днепропетровской областной военной администрации.

Военного, который в Днепре убил собаку на автозаправке, задержат и передадут в военную службу правопорядка, заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Об этом Резниченко сообщил в Telegram, где обнародовал видео убийства животного человеком в форме.

"Попросил полицейских разобраться с расстрелом собак на заправке в Днепре. Они разобрались. Убийцей собаки со щенками оказался военный... сейчас он на полпути к Бахмуту. Его задержат и передадут в военную службу правопорядка. Она определит, как быть с этим... обидчиком животных", - написал Резниченко.

В то же время он добавил, что считает, что такой поступок не достоин звания военного.

"У нас война. Мы воюем за человеческие ценности. Мы стоим против нечеловеческой жестокости, против дикарства. Мы воюем за то, чтобы в нашей стране, в нашей области было безопасно. Всем! Война не дает права ни военному, ни гражданскому убивать просто так... уничтожать надо врага, а не беспомощных перед оружием животных", - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что военный должен понести наказание за свой "невоенный" поступок.

Ранее стало известно, что в Одесской области 19-летний парень убил собаку и пять щенков, чтобы отомстить соседке, которая не одолжила ему деньги.

Напомним, в Украине предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными - это ст. 299 Уголовного кодекса. Максимальное наказание - восемь лет лишения свободы.

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