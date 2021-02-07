В ГСЧС призывают отдыхающих не переоценивать свои силы во время катания на лыжах и сноубордах.

На Закарпатье спасатели нашли заблудившегося туриста и оказали помощь травмированному лыжнику.

Об этом сообщает пресс-служба Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Так, 6 февраля в 13:45 в Службу спасения поступило сообщение, что в районе долины Драгобрат Раховского района во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился турист из города Берегово Закарпатской области.

Читайте такжеГорнолыжник-любитель из Черкасс стал рекордсменом в 87 лет (фото)

«На поиски парня в горы отправились 6 специалистов Раховской горной поисково-спасательной группы, которые уже в 16:00 нашли заблудившегося в удовлетворительном состоянии в лесном массиве вблизи горнолыжного комплекса «Драгобрат». Затем специалисты ГСЧС сопроводили его до места временного проживания», - говорится в сообщении.

В это же время другие специалисты ГСЧС из Воловецкой горной поисково-спасательной группы оказывали первую доврачебную помощь львовянину, который травмировал колено во время катания на лыжах.

Спасатели напоминают туристам, что во время отдыха не надо забывать о правилах безопасности, быть ответственными и не переоценивать свои силы во время катания на лыжах и сноубордах.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН