На местах попадания работают экстренные службы.

Россия днем нанесла удар по гражданскому предприятию в Купянском районе Харьковской области, в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты около 15:30 ударили КАБами по гражданскому предприятию Купянского района. Двое гражданских, к сожалению, погибли. По предварительным данным, пострадал еще один работник предприятия", - написал Синегубов в Telegram.

По информации главы ОГА, сейчас экстренные службы работают на местах попадания.

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Ситуация в Харьковской области - последние новости

Из-за сложной ситуации с безопасностью для более 200 населенных пунктов Харьковской области продлили комендантский час, который будет длиться с 17:00 до 09:00. Речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 - Чугуевского, 41 - Харьковского, 42 - Богодуховского и 73 - Купянского.

Представитель оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Виталий Саранцев сообщил, что ситуация на Харьковском направлении остается сложной, враг не оставляет попыток прорвать линию обороны украинских защитников.

Кроме того, он заявил о значительном снижении количества российской авиации на Харьковском направлении. Военные связывают это с тем, что враг применяет свои усилия на других направлениях, а также это может быть следствием нанесения огневого поражения по некоторым аэродромам в глубине РФ.

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