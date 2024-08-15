Оккупанты продвинулись возле Покровска и в Харьковской области, - ISW

Аналитики подтвердили, что у россиян на этих направлениях есть незначительные территориальные достижения.

Российские войска имеют незначительные продвижения на севере Харьковской области, а также возле Покровска.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), геолокационные кадры, опубликованные 13 августа, показывают, что войска РФ продвинулись у восточного берега Травянского водохранилища к западу от Глубокого (к северу от Харькова). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 августа, показывают, что российские войска также продвинулись на юг вдоль ветрозащитной полосы в поле к юго-востоку от Лукьянцев (к юго-востоку от Глубокого).

В то же время на Донбассе россияне продолжают давить на Покровск и Часов Яр. В частности, продолжались штурмовые действия: под Часовым Яром; к северу от Часового Яра возле Белой Горы; к востоку от Часового Яра возле Ивановского; и к юго-востоку от Часового Яра возле Андреевки, но подтвержденных изменений фронта не было.

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Российские войска продолжали наземные атаки вблизи Торецка; к востоку от Торецка возле Северного; к юго-востоку от Торецка возле Железного; к югу от Торецка возле Ню-Йорка; и к юго-западу от Торецка возле Сухой Балки, но не сделали подтвержденного наступления.

В то же время аналитики подтвердили вражеское продвижение на Покровском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 13 и 14 августа, показывают, что российские войска продвинулись в полях к северу от Новоселовки Первой и на северо-запад Желанного (оба к юго-востоку от Покровска) соответственно.

Российские войска продолжали атаки:

на северо-восток от Покровска вблизи Малиновки;

на восток от Покровска возле Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Елизаветовки;

на юго-восток от Покровска возле Калинового, Водяного, Скучного, Карловки, Птичьего.

Наземные атаки также продолжались к западу от Донецка в районе Красногоровки и Георгиевки и на юго-запад от Донецка в районе Константиновки, Водяного и Угледара, но нет ни одного подтвержденного продвижения.

На других участках фронта нет существенных изменений фронта.

Война в Украине: ситуация на фронте

По данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупационные войска захватили Желанное и Орловку Донецкой области. Кроме того, враг продвинулся в Нью-Йорке, Николаевке, Журавке и Красногоровке. Официального подтверждения этой информации пока нет.

В то же время Генштаб ВСУ сообщает, что на передовой с начала суток, 14 августа, по состоянию на 22:00 произошло 153 боевых столкновения. Основные усилия враг продолжает концентрировать на Покровском направлении. Там оккупанты атаковали украинские подразделения 55 раз.

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