Ограничения ввели в пяти районах области.

Для более 200 населенных пунктов Харьковской области из-за ситуации с безопасностью продлили комендантский час, который будет длиться с 17:00 до 09:00. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Для 201 населенного пункта Харьковщины отныне действует продленный комендантский час - с 17:00 до 09:00. Речь идет об 11 населенных пунктах Изюмского района, 37 - Чугуевского, 41 - Харьковского, 42 - Богодуховского и 73 - Купянского.

По словам чиновника, решение принято для обеспечения эффективной работы Сил обороны, а также для безопасности гражданских, ведь на этих фронтовых приграничных территориях крайне опасно проживать.

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"Такие меры вызваны ситуацией с безопасностью, противодействием ДРГ в приграничье. Ну и конечно, когда наши спецслужбы работают, они так же должны действовать в комфортных для них условиях", - пояснил Синегубов.

Ограничения на перемещение граждан вблизи границы с РФ на Сумщине

На Сумщине военным командованием введены временные ограничения на перемещение всех категорий граждан в приграничной с Россией 20-километровой зоне.

В Генштабе объяснили, что соответствующие меры применяются в связи с увеличением интенсивности боевых действий, активизацией деятельности диверсионно-разведывательных групп, сил специальных операций противника и с целью сохранения жизни гражданского населения и военнослужащих.

Допуск людей на указанную территорию осуществляется по паспортам граждан Украины с соответствующей отметкой о регистрации проживания в этой зоне.

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