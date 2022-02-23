Кулеба сообщил об эвакуации ночной смены на заводе "Титан".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил об угрозе российской провокации в оккупированном Крыму на химическом заводе "Титан". Предприятие расположено в городе Армянск неподалеку от административной границы с материковой Украиной.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода "Титан" в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать предлоги для дальнейшей агрессии", - написал Кулеба у себя в Twitter.

Ранее сегодня стало известно, что оккупанты в Крыму закрыли пункты пропуска на въезд и выезд для украинцев.

Оккупация Крыма: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.