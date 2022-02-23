Это касается КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Российские оккупанты в Крыма ограничили выезд и въезд граждан с полуострова на подконтрольную территорию. Это касается КПВВ "Каланчак" и "Чонгар".

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее данным, в течение последних двух часов оккупанты не пропустили в Крым около пол сотни украинцев. В то же время людей с российскими паспортами пропускают беспрепятственно.

"Выезд с полуострова заблокирован. Российские силовики объясняют это тем, что якобы украинские власти прекратили работу КПВВ в одностороннем порядке. Зато украинские пограничники отмечают, что со стороны материковой Украины КПВВ работают в штатном режиме", - отметила Денисова.

Омбудсмен добавила, что действия оккупантов нарушают Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года, статья 12 которого гарантирует каждому кто законно находится в Крыму право на свободное передвижение и запрещает лишать граждан Украины на въезд на территорию собственного государства.

Денисова призвала международное сообщество отреагировать на факт нарушения оккупантами прав граждан Украины на свободу передвижения и принять меры по прекращению политики РФ, направленной на отчуждение оккупированных территорий от Украины вместе с гражданами, которые там проживают.

Оккупация Крыма Россией: справка УНИАН

Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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