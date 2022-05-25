Злоумышленники звонят якобы с информацией о защитнике или его освобождении из плена, близкие даже не знают, кто звонил, а тем временем у них могут украсть деньги.

Родственники военнослужащих Вооруженных сил Украины стали получать подозрительные телефонные звонки и сообщения - в Генеральном штабе предупреждают о мошенниках.

Особенно это касается тех военнослужащих, которые попали в плен или считаются без вести пропавшими, отмечается на странице Генштаба в Facebook.

"Пользуясь эмоциональным состоянием родных и близких, злоумышленники звонят со скрытых номеров и предлагают за денежное вознаграждение "предоставить информацию" про военного и "способствовать освобождению из плена". Также мошенники пытаются, якобы с целью уточнения, узнать личные данные украинских защитников. Официально сообщаем, что представители Вооруженных сил Украины или других органов военного управления или государственных учреждений не собирают деньги и не решают вопрос освобождения из плена путем выкупа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы освобождения военнопленных находятся в исключительной компетенции органов государственной власти. Никакого сбора средств с членов семей и близких не происходит.

Как сообщал УНИАН, "ПриватБанк" предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные украинцев.

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