В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.

"ПриватБанк" предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные украинцев.

Как сообщила пресс-служба, по данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение через соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карточек" под предлогом выплаты пособия от государства. В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.

"ПриватБанк" в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно через официальные каналы. Если вы получили сообщение о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что банк обратился в правоохранительные органы относительно остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.

Как сообщал УНИАН, правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, также по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

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