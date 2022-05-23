"ПриватБанк" предупредил клиентов об очередном мошенническом ресурсе, который, прикрываясь выплатой денежной помощи от государства, пытается похитить личные и финансовые данные украинцев.
Как сообщила пресс-служба, по данным службы безопасности банка, 23 мая мошенники начали распространение через соцсети фейкового сообщения о срочной "проверке карточек" под предлогом выплаты пособия от государства. В сообщении мошенники предлагают клиентам для "проверки" карты перейти по ссылке на фишинговый сайт для кражи финансовых данных.
"ПриватБанк" в очередной раз напоминает клиентам о том, что информация о государственных выплатах и порядке получения помощи размещена исключительно через официальные каналы. Если вы получили сообщение о подобных фейках, ни в коем случае нельзя переходить по ссылке на мошеннические ресурсы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что банк обратился в правоохранительные органы относительно остановки работы и ликвидации этого и подобных мошеннических ресурсов.
Как сообщал УНИАН, правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, также по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.