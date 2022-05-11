Под видом проверки водительского удостоверения мошенники собирали данные о сериях и номерах удостоверений.

Злоумышленники подделывают ресурсы Министерства внутренних дел Украины.

Как сообщается в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации, правоохранители выявили факты создания и распространения фишинговых ресурсов, которые внешне похожи на официальный сайт по оказанию сервисных услуг.

Поддельные ресурсы злоумышленники "продвигали с помощью рекламы в соцсетях. "Под видом проверки водительского удостоверения мошенники осуществляли незаконный сбор данных о серии и номере удостоверений. Вероятно, в дальнейшем злоумышленники планировали изготовление поддельных водительских документов с оригинальными серийными номерами, чтобы они проверялись в базах данных", - говорится в сообщении.

При этом другие вкладки и страницы на фишинговых сайтах были неактивными.

Из незаконного оборота изъята база данных около тысячи водительских удостоверений, а работа 5 фишинговых веб-ресурсов пока заблокирована.

В Госспецсвязи советуют украинцам не переходить по сомнительным ссылкам, не вводить конфиденциальные данные на подозрительных ресурсах, внимательно проверять URL-адрес, ведь любые неточности могут означать, что это фишинговый сайт.

Напомним, по словам Монастырского, отмена комендантского часа в регионах, где не ведутся боевые действия, не планируется.

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