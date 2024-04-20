Министр отметил, что виновные понесут наказание "по всей строгости закона".

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отреагировал на расстрел полицейских в Гайсинском районе Винницкой области.

Реакция Клименко появилась в его Telegram-канале. Он заявил, что нет никаких оправданий этому преступлению, а виновных ждет наказание по всей строгости закона.

"Неважно, кто и в какой одежде... В каком состоянии и по какой причине. Оправдания этому преступлению нет и не может быть. Стрелков необходимо найти и задержать. Они должны ответить по всей строгости Закона", - отметил Клименко, косвенно подтвердив, что подозреваемые могут быть причастны к военной службе.

Видео дня

Министр выразил соболезнования семье и близким погибшего полицейского и добавил, что "тыла для полицейских нет".

Расстрел полицейских под Винницей

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 апреля в Гайсинском районе Винницкой области неизвестные расстреляли полицейских.

Около 2 часов ночи сотрудники полиции остановили для проверки неизвестный автомобиль темного цвета. В авто были двое мужчин. Они открыли огонь по полицейским. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен.

Тем временем ряд украинских Telegram-каналов опубликовал видео с вероятными подозреваемыми. Они "засветились" на одной из АЗС вблизи места преступления. На кадрах видно, что водитель был одет в военную форму. Его пассажир одет в спецодежду черного цвета, которую носят некоторые силовые структуры. В полиции пока не комментируют род занятости подозреваемых.

Вас также могут заинтересовать новости: