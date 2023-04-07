Подозреваемому суд уже избрал меру пресечения.

В Ривненской области арестован мужчина, подозреваемого в убийстве беременной 20-летней жены.

Об этом сообщает пресс-служба Ривненской областной прокуратуры. По данным следствия, ночью 6 апреля между нетрезвым 27-летним мужчиной и его 20-летней беременной женой возник очередной конфликт на почве ревности.

"Супруги в это время находились в селе Дроздынь Сарненского района у родителей женщины. Мужчина в ходе конфликта ударил несколько раз жену ножом в шею. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия еще до приезда медиков, а мужчину задержали спустя несколько часов на окраине села", - говорится в сообщении.

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В тот же день ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве, а сегодня, 7 апреля, Рокитновский районный суд избрал подозреваемому меру пресечения - 60 суток содержания под стражей, без права внесения залога.

По информации прокуратуры, свою вину мужчина признает частично, убеждает, что убивать жену не хотел.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет, а то и пожизненное заключение.

Интересные криминальные новости - о чем сообщалось

В марте стало известно, что в селе Подгорное Одесской области мужчина зарезал жену-инвалида, которая последние 25 лет была прикована к постели, и за которой он ухаживал. Потом злоумышленник неудачно пытался перерезать себе вены. После этого мужчина пошел в хлев и повесился на балке.

У супругов есть дети. По данным правоохранителей, дети погибших находились за пределами Родины.

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