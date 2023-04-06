Об убийстве в полицию сообщила мать 20-летней женщины.

В Ривненской области во время ссоры мужчина убил свою беременную жену. В полицию по данному факту обратилась мать женщины.

Об этом речь идет в сообщении Главного управления Нацполиции в Ривненской области. "Около часа ночи шестого апреля, на спецлинию 102 поступило сообщение от 54-летней жительницы села Дроздынь, что от нанесенных ножевых ранений зятем умерла ее 20-летняя дочь", - раскрыли подробности в Нацполиции.

Полицейские установили, что между супругами возникла ссора. После этого 27-летний мужчина взял на кухне нож, зашел в спальню жены и нанес ей три удара в шею. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков.

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"Злоумышленник, который был в состоянии алкогольного опьянения, с места происшествия скрылся - его на окраине села разыскали работники уголовного розыска и доставили в отделение полиции", - отмечается в сообщении.

По факту убийства полицейские открыли уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет за решеткой или пожизненное заключение. Подозреваемого уже поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Убийства в Украине

В феврале на Харьковщине двое 16-летних парней убили двух женщин. Их тела обнаружили на берегу реки в одном из сел Чугуевского района.

А 14 марта в Одесской области мужчина убил жену-инвалида и совершил самоубийство. Женщина последние 25 лет была прикованной к постели, за ней ухаживал мужчина.

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