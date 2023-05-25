Российские спецслужбы завербовали работника железнодорожной станции из города Украинск для подрывной деятельности.

Российские спецслужбы завербовали работника железнодорожной станции из города Украинск и подговорили его взорвать железнодорожную колею под Авдеевкой. Предотвратить диверсию удалось СБУ.

Как говорится в сообщении СБУ, оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению украинских защитников горючим и боеприпасами.

"Во время проведения многоэтапной спецоперации задержан агент ФСБ (РФ), который готовил подрыв участка железнодорожного пути на Авдеевском направлении", - говорится в сообщении.

При этом, для совершения диверсии российский агент должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного схрона и замаскированно установить ее вблизи линии подвижного состава.

В то же время, сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, задокументировали преступную деятельность и задержали его.

"По данным следствия, приспешником агрессора является работник железнодорожной станции из города Украинск, которого в марте текущего года ФСБ дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения российской спецслужбы он попал как активный пользователь запрещенных соцсетей, где оставлял комментарии в поддержку россиян", - указано в сообщении.

Кроме того, для вербовки через интернет ФСБ задействовала свою информаторку с временно захваченной территории Донецкой области.

"Ею оказалась медработница российской оккупационной группировки "Спарта". В дальнейшем именно она была "на связи" с фигурантом", - сообщили в СБУ.

Вместе с тем, как "тестовые задания" агент передавал захватчикам локации Сил обороны на Авдеевском направлении. Еще врага интересовали координаты расположения подразделений ВСУ на территории Покровского района. Затем российский агент получил задание на проведение диверсии на объекте железнодорожного транспорта.

У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

СБУ поймала в Украине трех агитаторов "русского мира"

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины собрала доказательства вины еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые проводили информационно-подрывную деятельность против Украины.

В частности, они ставили под сомнение существование украинской государственности и распространяли идеи "русского мира" в таких популярных соцсетях, как "Одноклассники".

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