Виталий Барабаш отметил, что оккупанты почти каждый день бьют по городу.

Два человека погибли во время ракетного удара россиян по Авдеевке. Тела находятся под завалами девятиэтажки, в которую попала российская ракета.

"Около 10:00 произошел ракетный удар по городу. Было два одновременных попадания в дома – девятиэтажка и пятиэтажка рядом с ним. В пятиэтажке никого не было, а в девятиэтажке с самого начала была информация, что под завалами находятся пять человек. Пытаясь разобрать завалы дома, выяснили, что под разрушенным зданием находятся два человека – они погибли. Мужчина 1930 года рождения и женщина 1958 года рождения", - сообщил руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

При этом он указал, что еще три человека, которые могли бы быть под завалами, находились в другом месте. По его словам, два человека получили ранения.

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"Женщина, данные которой не известны, она без сознания в очень тяжелом состоянии. Второй мужчина 1968 года рождения, который получил ранения средней тяжести", - отметил чиновник.

Он указал, что работа по разбору завалов осложнена отсутствием спецтехники, а также тем, что после авиаракетного удара россияне уже более 10 раз били из артиллерии и "Градов". Коммунальщикам пришлось трижды прерывать разбор завалов.

"С 28 апреля под завалами находится женщина, которую мы не можем достать из-за отсутствия спецтехники. Эксперты сказали, что в обоих случаях был ФАБ не менее 500 кг", - сообщил Барабаш.

Также он сообщил, что россияне каждый день бьет по городу, пытаясь сравнять его с землей.

Удар по Авдеевке 23 мая 2023 года - что известно

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш 23 мая сообщил, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по Авдеевке, в результате чего до основания уничтожена жилая девятиэтажка.

По его словам, под завалами дома находятся два человека, но это число может увеличиться до пяти.

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