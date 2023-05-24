Предатели публично оправдывали военные преступления оккупантов и ставили под сомнение существование украинской государственности.

Служба безопасности Украины собрала доказательства вины еще трех прокремлевских интернет-агитаторов, которые проводили информационно-подрывную деятельность против Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в запрещенных соцсетях они публично оправдывали военные преступления оккупантов и ставили под сомнение существование украинской государственности. Отмечается, что суд назначил им до пяти с половиной лет заключения.

Так, в спецслужбе проинформировали, что в Черкасской области осужден рецидивист, который после начала полномасштабного вторжения уже привлекался к уголовной ответственности за распространение вражеской пропаганды. На этот раз злоумышленник размещал в российской соцсети "Мой мир" сообщения в поддержку россиян и захвата части территории на востоке и юге Украины.

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В Ивано-Франковске, как сообщили в СБУ, тюремный срок получила местная жительница, которая публично героизировала российских захватчиков и "разгоняла" фейки о действиях Сил обороны на фронте. Большую часть деструктивного контента она брала со страниц "медийных" пропагандистов Кремля, среди которых Юрий Котенок и Татьяна Монтян.

"В Виннице осужден еще один вражеский агитатор. Им оказался житель областного центра, который на собственной странице в запрещенной соцсети "Одноклассники" одобрял агрессию РФ и призывал к наступательным действиям против украинских защитников. На основании собранных доказательств всех трех злоумышленников суд признал виновными по ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - говорится в сообщении.

СБУ задержала предателя, который докладывал РФ о Бахмуте

Как сообщал УНИАН, СБУ разоблачила еще одного участника агентурной сети ФСБ РФ в Донецкой области, который собирал разведданные о дислокации и перемещении ВСУ в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая. В частности, предатель скрыто фотографировал позиции украинских войск, а также обозначал их координаты на электронных картах.

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