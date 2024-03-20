Количество пострадавших и их состояние уточняется.

Сегодня российские военные нанесли удар по Харькову, на месте попадания возник пожар, есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"В результате сегодняшнего удара по Харькову есть пострадавшие. Их количество и степень ранений уточняется", - проинформировал чиновник.

По его словам, на месте "прилета" очень большой пожар. Там работают все соответствующие службы и волонтеры.

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По информации председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова.

"Под завалами могут быть люди", - отметил он.

Синегубов предупредил, что оккупанты могут наносить повторные удары.

Другие новости Харькова

Служба безопасности Украины задержала предателя, который в первые дни полномасштабного вторжения РФ корректировал авиаудары по Харькову "в обход" противовоздушной обороны.

Вражеским агентом оказался местный житель, который был завербован российской военной разведкой. Его близкая родственница - одна из командиров российского диверсионно-разведывательного отряда "Ирбис", которая использует позывной "Багира". Именно она была "связной" фигуранта с врагом.

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