Мужчины, которые ранее проходили службу в составе правоохранительных органов, собирали фрагменты тел российских захватчиков в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили.

Служба безопасности Украины задержала семью предателей, которые по заказу Федеральной службы безопасности России готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки погибших российских оккупантов под Киевом.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, киберспециалисты Службы разоблачили двух агентов ФСБ, которые действовали в Киевской области. Отмечается, что завербованные отец и сын готовили ракетные удары России по столичному региону.

"В частности, они "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в ФСБ координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники", - говорится в сообщении.

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Так, по наводке мужчин захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам. Впрочем, Служба безопасности сорвала вражеские намерения: в результате спецоперации на Киевщине оба агента были разоблачены, задокументированы их преступные действия и задержаны.

Синхронно с этим были проведены мероприятия для обеспечения безопасности подразделений Вооруженных сил Украины и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины.

"Среди прочего, эти агенты ФСБ выполняли специфическое задание российской спецслужбы - искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев. Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили", - рассказали в Службе.

После этого они направляли в ФСБ соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков.

"Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов. После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником ФСБ, который "обратил внимание" на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе", - отметили в СБУ.

На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат".

В СБУ также добавили, что за отработанные задания предатели получали денежное "вознаграждение" от захватчиков на собственные банковские карты. Во время обысков у задержанных были обнаружены мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Российские шпионы в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители задержали водителя-дальнобойщика, который в Одессе "охотился" на корабли Военно-морских сил ВСУ. Агента военной разведки России, который разведывал места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей, был задержан в результате спецоперации в Запорожье.

В зоне его особого внимания были пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ.

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