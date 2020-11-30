Мужчина развратил малолетнюю дочь своих друзей.

В Мариуполе (Донецкая обл.) к 5 годам лишения свободы приговорен пенсионер за развращение 6-летней девочки.

Читайте такжеВ России поймали с поличным 69-летнего депутата-педофилаОб этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

По сведениям прокуратуры, 20 июля 61-летний мужчина употреблял спиртные напитки дома у своих друзей в Приморском районе Мариуполя, а затем решил выйти за водой в ближайший магазин, взяв вместе с собой 6-летнюю дочь друзей.

"Находясь у колодца, мужчина совершил развращение девочки и другие действия сексуального характера в ее присутствии. Вернувшись домой, испуганный ребенок сразу рассказал об этом родителям, которые обратились с заявлением к правоохранителям", - говорится в сообщении.

Решением Октябрьского райсуда Мариуполя пенсионер, обвиняемый в растлении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 156 УК Украины), приговорен к 5 годам лишения свободы.

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Автор: Светлана Макринская