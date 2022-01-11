В феврале 2020 года в Белой Церкви мужчины напали на женщину, ограбили ее и изнасиловали.

Два жителя Киевщины приговорены к лишению свободы за разбойное нападение, изнасилование и опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

Суд приговорил двух мужчин к 7 и 9 годам заключения с конфискацией половины принадлежащего им имущества. Один из них признан виновным в сексуальном насилии и разбойном нападении (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 УК Украины), второй – в сознательном поставлении другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека, изнасиловании и разбойном нападении (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 УК Украины). Кроме того, согласно приговору, осужденные должны оплатить более 450 тыс. грн материального и морального вреда. До вступления приговора в законную силу указанные лица будут находиться под стражей.

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Событие произошло в феврале 2020 года в городе Белая Церковь. Двое мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили совершить разбойное нападение на прохожую с целью завладения ее личными вещами. Один из них подошел к женщине, схватил ее за шею, нанес три удара ножом в область туловища и начал требовать отдать ему личные вещи. После этого нападавший повалил ее на землю, начал душить и изнасиловал, при этом достоверно зная о том, что он болен ВИЧ-инфекцию.

Тем временем его сообщник забрал у потерпевшей мобильный телефон и часы. Кроме того, соучастник нападения совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Как сообщал УНИАН, в городе Апостолово Днепропетровской области на улице обнаружили тело обнаженной 29-летней местной жительницы.

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