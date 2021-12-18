В состав банды входили 8 человек, в том числе бывший милиционер.

На Прикарпатье сотрудники Управления СБУ в Ивано-Франковской области совместно со следователями Национальной полиции задержали лидеров и участников преступной группировки, которая похищала и пытала людей.

Как сообщила Служба безопасности Украины, организованная преступная группировка действовала в Ивано-Франковской области.

По данным следствия, они похищали людей, совершали насилие и "выбивали" из потерпевших деньги. В случае неуплаты угрожали убийством.

Установлен факт похищения местного предпринимателя, который занимается ремонтом компьютерной техники. Злоумышленники пытали мужчину и ограбили его.

Еще у одного жителя региона участники банды требовали почти 40 тыс. долл. за возврат несуществующего долга. При этом угрожали потерпевшему физической расправой с его семьей.

Кроме того, злоумышленники пытались "выбить" 1 млн грн из местной жительницы. Для этого они применяли психологическое давление и угрозы насилием.

Читайте такжеНа Киевщине задержали подсудимого, который сегодня напал на конвой и сбежал из-под стражиПо информации досудебного расследования, в состав группировки входили 8 человек. Среди них – бывший милиционер, которого уволили из правоохранительных органов в 2015 году.

Сейчас злоумышленникам сообщено о подозрении в совершении преступлений по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ст. 186 (грабеж), ст. 187 (разбой) и ст. 189 (вымогательство).

Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия. Правоохранители проверяют причастность участников группировки к совершению других тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Закарпатье грабители ворвались в дом и угрожали ребенку оружием.

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Автор: Инна Андалицкая