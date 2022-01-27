Вещественные доказательства нашли в заброшенном здании, отметили в полиции.

Вблизи Днепра полицейские обнаружили 14 пустых магазинов к автомату Калашникова, оставленных подозреваемым в расстреле нацгвардейцев Артемием Рябчуком.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"14 пустых магазинов к автомату Калашникова и другие вещественные доказательства изъяли в заброшенном здании в г. Подгородное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания вооруженного военнослужащего полицейские начали отработку прилегающей территории. На расстоянии около 500 метров от места задержания было обнаружено заброшенное здание.

Читайте такжеЖаловался на "дедовщину": появились подробности о солдате, расстрелявшем нацгвардейцевИменно там правоохранители обнаружили и изъяли пустые магазины, разгрузку и другие вещи задержанного. Все вещественные доказательства были направлены в ГБР.

Расстрел военных в Днепре сегодня – что случилось

Напомним, около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Артемий Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли пять человек, в том числе женщина-работница завода, еще пять – получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся.

Правоохранители задержали нацгвардейца в г. Подгородное Днепропетровской области.

По факту умышленного убийства и дезертирства с оружием (ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 408 УК Украины) начато уголовное производство. Также расследуется дело о служебной халатности руководства Нацгвардии, приведшей к трагедии.

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