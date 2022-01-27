Подозреваемый добровольно сдался полиции и не сопротивлялся.

Видео задержания нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего сослуживцев на заводе "Южмаш" в Днепре, попало в сеть. На нем видно, что подозреваемый сдался добровольно.

Соответствующий ролик обнародован на Facebook-странице заместителя начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексея Белошицкого.

Видео было записано на нагрудную камеру одного из правоохранителей, которые участвовали в задержании Рябчука.

Согласно ролику, подозреваемый четко выполнял указания правоохранителей и не сопротивлялся. Он по первому же требованию лег на снег и спокойно дал надеть на себя наручники.

"Что же ты наделал", - обратился к нацгвардейцу полицейский, когда надевал наручники.

В комментарии к видео указано, что правоохранители рисковали жизнью, если бы Рябчук применил оружие.

Расстрел военных на заводе "Южмаш" в Днепре - что известно

Около 4 часов утра 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, нацгвардієць открыл огонь из автоматического оружия по сослуживцам. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 - получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами скрылся. ГБР открыло уголовное производство.

Подозреваемого зовут Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. Известно, что он из Измаила Одесской области. На службе с осени 2021 года, а до этого работал на складе и имеет профессиональное техническое образование.

По состоянию на 10:00 министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что подозреваемого задержали. В ГБР сообщили, что Рябчук сдался добровольно. Он попросил вызвать правоохранителей незнакомую женщину

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются хирурги в больнице имени Мечникова. Жизнь еще двоих вне угрозы

На трагедию отреагировал президент Владимир Зеленский. Он выразил соболезнования родным погибших и ожидает от правоохранителей полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

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