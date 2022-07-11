Сотрудники ГСЧС смогли спасти из-под завалов девять человек

Число погибших в результате ракетного удара по населенному пункту Часов Яр выросло. Спасатели обнаружили тела 31 погибшего.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украина.

По состоянию на 17:00 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружено тело одного погибшего.

"Всего с начала работ на месте происшествия: обнаружены тела 30 погибших, спасены из-под завалов девять человек. Зрительно наблюдается тело одного погибшего лица", - говорится в сообщении.

В свою очередь пресс-секретарь Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко в эфире телемарафона уточнила, что спасатели нашли 31 тело. На данный момент работы по разбору завалов продолжаются.

Как ранее сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок.

Утром сегодня, 11 июля, сообщалось, что под завалами дома обнаружены тела 20 погибших, спасены 8 человек. По состоянию на 13:55 число погибших достигло 24 человек.

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