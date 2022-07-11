Оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр в Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Число погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Часовом Яру возросло до 24 человек.

Соответствующая информация обнародована в Telegram Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"По состоянию на 13:55 во время проведения аварийно-спасательных работ в пятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших человек. Всего с начала работ на месте происшествия выявлены тела 24 погибших, спасены из-под завалов 9 человек. Визуально наблюдаются тела 5 погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасательно-поисковые работы продолжаются.

Как сообщал УНИАН, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью разрушены два подъезда.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок.

Утром сегодня, 11 июля, сообщалось, что под завалами дома обнаружены тела 20 погибших, спасены 8 человек.

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