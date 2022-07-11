По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще более 20 человек, из них - один ребенок.

Число погибших в результате вражеского ракетного удара по жилому дому в Часовом Яре Донецкой области возросло до 18.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области.

"По состоянию на 08: 45 11 июля в результате ракетного удара по пятиэтажному жилому дому: погибли 18 человек, спасено из-под завалов 6 человек, проведена расчистка и разбор около 137 тонн разрушенных элементов дома. Установлен речевой контакт с двумя лицами, находящимися под завалами. Работы продолжаются", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще более 20 человек, из них - один ребенок, мальчик 9 лет.

Удар по Часовому Яру: подробности

Оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района. Ракеты попали в 5-этажку, в доме полностью уничтожены два подъезда.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок. На месте продолжают работать спасатели.

Позже Кириленко сообщил, что из-под завалов многоэтажки в Часовом Яре спасен еще один человек. По оперативной информации, под завалами остается 23 человека.

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