Спасатели продолжают работу, отметили в ГСЧС.

Из-под завалов пятиэтажки в городе Часов Яр Донецкой области спасатели изъяли тела уже 19 погибших.

Об этом в Telegram сообщает ГСЧС Украины.

"Тело еще одного погибшего изъяли спасатели из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-ти этажного жилого дома в г. Часов Яр. Таким образом: обнаружено и изъято из-под завалов 19 погибших человек, спасено из-под завалов 8 человек, проведена расчистка и разбор около 138 тонн разрушенных элементов дома", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Напомним, оккупанты вечером 9 июля из "Ураганов" обстреляли город Часов Яр Бахмутского района Донецкой области. Ракеты попали в 5-этажку. В доме полностью уничтожены два подъезда.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщал, что под завалами могут находиться по меньшей мере 30 человек, в том числе 9-летний ребенок.

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