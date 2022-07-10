На поверхность уже удалось достать тела 6 погибших.

РФ ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов", под завалами многоквартирного дома оказались минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок. Уже известно о погибших.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"По меньшей мере три десятка человек находятся под завалами 5-этажки в Часовом Яре, которую вчера вечером россияне атаковали ракетами из Ураганов. В доме полностью уничтожены два подъезда. На месте работают спасатели - они пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там вероятнее всего по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок.",- написал он.

Спасатели продолжают разбирать завалы, операция продолжается. Они уже сумели установить контакт с двумя жильцами дома, оказавшимися под завалами. На поверхность из-под завалов уже достали тела 6 погибших, еще 5 человек ранены.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия срочно ищет 20 тысяч контрактников, которые желают умереть в Украине.

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