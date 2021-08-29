К пыткам над ребенком может быть причастна его неродная бабушка.

К пыткам шестилетнего мальчика в Черкассах может быть причастна его неродная бабушка. Несмотря на то, что она озвучивает иную версию - якобы мальчик упал с кучи кирпича, веры этим словам нет.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на слова полицейского, знакомого с делом.

Издание также рассказывает неожиданные подробности об этой женщине. По данным СМИ, ее зовут Виктория Лясова, она была фигуранткой уголовных дел, однако ответственности почему-то избежала. В течение 2013-15 лет женщина с мужем фигурировали в них, которые открывали из-за нападений собак на людей из нелегального питомника Лясовых. Жертвой одного из инцидентов в 2015 году стала мать маленького ребенка в парке - женщину спас охранник, потом ей сделали операцию. Через два года собаки покусали соседа Лясовых, за что они получили штраф от суда и определение о конфискации животных. Решение долго не могли выполнить.

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Как пишет СМИ, Лясову несколько раз официально разыскивали, в том числе за легкие телесные повреждения. В одном из решений судов в 2020 году также предоставлялось разрешение на ее задержание за грабеж, сопряженный с насилием.

"Разрешить Черкасскому отделу полиции ГУ Национальной полиции в Черкасской области задержать обвиняемую ЛИЦО_2 с целью ее поводу для участия в рассмотрении уголовного производства. Контроль за выполнением этого постановления возложить на Черкасскую местную прокуратуру", – говорится в тексте решения.

Как говорится в материале, тогда правоохранители женщину "не нашли", несмотря на то, что она проживала у себя дома. На сообщения от соседей реакции полиции не было, пишут журналисты.

24 августа этого года в больнице оказался шестилетний Андрей, неродной внук Лясовой. Его приемные родители лечатся в Киеве, поэтому оставили мальчика Лясовым. Уже после этого стало известно о вероятных пытках ребенка.

Как сообщал УНИАН, шестилетний мальчик, получивший тяжелые травмы, находится в больнице Черкасс в состоянии терминальной комы. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

Автор: Юрий Годован