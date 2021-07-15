Высказываниями чиновницы заинтересовались в мэрии, впоследствии она подкорректировала свой комментарий.

В Черкассах директор городского дворца молодежи Елена Петрова нецензурно высказалась о родителях, которые дали своим детям необычные имена.

Об этом написал в Facebook бывший секретарь Черкасского городского совета Александр Радуцкий. Он также опубликовал скриншот со скандальным комментарием.

"По моему мнению человек с таким мировоззрением должен уйти в отставку. Надеюсь ,что [заместитель городского головы] Анастасия Чубина даст совет этому горе-руководителю", - написал бывший чиновник.

В комментарии Петрова назвала редкие имена х*рней и "бессмысленным сочетанием букв".

"Просто наши имена - это славянская классика, а долб***ам надо выпендриться... Родители-ублюдки называют детей зарубежными именами вместо того, чтобы поддерживать наше", - написала директор дворца молодежи.

В Черкасском горсовете уже прокомментировали скандальное высказывание чиновницы. В Департаменте образования и гуманитарной политики назвали ситуацию неприятной и пообещали сделать выводы.

"Несмотря на то, что Фейсбук является площадкой для высказываний частных, но, поскольку человек является руководителем, то мы с ним уже проводим определенную работу (назовем ее воспитательной). Соответствующие выводы сделаем, в дальнейшем, я уверен, таких комментариев не будет", – сказал в комментарии изданию "Прочерк" и. о. главы департамента Богдан Белов.

Примечательно, что сама Елена Петрова уже отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные высказывания.

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Автор: Юрий Годован