Намеренно ли мужчина прыгнул под колеса автомобиля - пока неизвестно.

На Пивничном мосту в Киеве мужчину насмерть сбил автомобиль.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

"Только что с Пивничного моста, прямо на дорогу, упал/прыгнул человек. Без шансов - скончался на месте», - говорится в сообщении.

На записи видно, что на место инцидента, где образовалась огромная пробка, приехали два автомобиля скорой помощи.

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Автор: Денис Прядко