В течение недели Кабмин должен создать рабочие группы, которые в течение трех месяцев проверят решение ВЛК.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета нацбезопасности и обороны от 30 августа. Оно в частности предусматривает проверку всех решений военно-врачебных комиссий об инвалидности и непригодности к службе, принятых с начала полномасштабного вторжения.

Как говорится в тексте опубликованном на сайте главы государства указа №576/2023 от 12 сентября, контроль за исполнением этого решения президент возложил на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Соответствующее решение в частности предусматривает, что Кабмин в течение недели должен обеспечить создание рабочих групп, которые будут проверять обоснованность решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий об установлении инвалидности, признании непригодности к военной службе, принятых с 24 февраля 2022 года.

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Также в течение трех месяцев эти группы должны проверить вышеупомянутые решения и в случае выявления фактов необоснованного принятия таких решений – инициировать их пересмотр и сообщить об этом правоохранителям. В то же время, в двухнедельный срок правительство должно проработать вопрос об особенностях пересечения госграницы гражданами Украины, признанными непригодными (ограниченно годными) к военной службе.

Согласно тексту решения, Кабмин в течение двух недель также должен разработать план по обеспечению надлежащей и качественной военно-врачебной экспертизы в ВСУ, предусмотрев сроки и ответственных за выполнение.

Кроме того, в Минобороны должны создать отдельное структурное подразделение для повышения эффективности выполнения задач и функций МОУ в сфере здравоохранения.

В свою очередь, Министерство здравоохранения, Минобороны, Минцифры, Генштаб, Нацслужба здоровья и местные администрации в течение недели должны "принять исчерпывающие меры" для совершенствования системы медосмотров военно-врачебными комиссиями и обеспечить цифровизацию соответствующих процессов.

Коррупция во ВЛК во время войны - главные новости

В конце августа Совет нацбезопасности и обороны во главе с Зеленским постановил провести комплексную проверку обоснованности решений военно-врачебных комиссий относительно инвалидности и непригодности к военной службе, которые были приняты 24 февраля 2022 года и могут быть связаны с коррупцией.

Президент отметил, что по результатам проверки будут сделаны выводы относительно тех лиц, которые на основе сфальсифицированных решений ВЛК выехали за границу.

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