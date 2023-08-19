Стоимость "услуг" делков составляла до $9 тысяч и зависела от разновидности" схемы " и срочности исполнения.

Служба безопасности ликвидировала коррупционные схемы уклонениеяот мобилизации сразу в семи регионах Украины. Среди задержанных есть чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Как рассказали в СБУ, за деньги фигуранты "помогали" мужчинам избежать военной службы на основании поддельных документов о "неудовлетворительном" состоянии здоровья, или же якобы перевозки иностранной гуманитарной помощи.

"Стоимость таких "услуг" составляла до $9 тыс. Сумма зависела от разновидности "схемы" и срочности "заказа"", - говорится в сообщении.

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В частности, в Киеве были задержаны двое дельцов, которые занимались продажей фальшивых справок МСЭК о присвоении групп инвалидности.

А в Одесской области задержали "на горячем" чиновника местного военкомата, который требовал деньги с призывников. "За 5 тысяч долларов США он обещал молодым людям "организовать" поддельные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья", - отметили в СБУ.

Еще один работник ТЦК был задержан в Тернополе. Он вместе с тремя сообщниками "продавал" фальшивые документы о "списании" с воинского учета.

Тем временем в Николаеве военные контрразведчики СБУ задержали мужчину, который предлагал местному жителю содействие в уклонении от мобилизации.

На Харьковщине фиктивные справки о непригодности к военной службе за деньги продавали двое должностных лиц медицинских учреждений.

А в Ривненской области и на Буковине СБУ заблокировала схемы выезда мужчин за границу.

Так, на Полесье владельцы трех автопредприятий оформляли уклонистов как водителей международных рейсов. А в Черновицкой области был пойман водитель грузовика, который пытался скрытно вывезти за границу четырех местных жителей призывного возраста.

"По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", - отметили в СБУ.

Борьба с "уклонистами" в Украине

Как сообщал УНИАН, ранее в Украине разоблачили масштабную схему уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации. Правоохранители провели обыски в 11 областях страны. Отмечалось, что работники военкоматов и ВЛК при посредничестве третьих лиц наладили схему выдачи справок о признании мужчин призывного возраста непригодными к военной службе по состоянию здоровья.

По словам пресс-секретаря Государственного бюро расследований Татьяны Сапьян, в Украине существуют "серые" и "черные" схемы уклонения от службы в ВСУ. К первой категории относится получение фиктивной справки с привлечением военкоматов и ВЛК. К "черным" схемам в ГБР отнесли дела с пересечением границы.

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